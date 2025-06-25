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حوادث

بسبب الخلافات الأسرية، عاطل يطلق النار على شقيقه بشبرا الخيمة

النيابة العامة
النيابة العامة

شهدت منطقة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، عندما أقدم عاطل على قتل شقيقه بإستخدام سلاح نارى، بطلقة أستقرت بالرأس، أودت بحياته، وذلك إثر خلافات أسرية بينهما، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من أهالى منطقة الشرقاوية بمشاجرة بين شقيقين ومصرع أحدهم بطلق نارى.

انتقل المقدم يوسف الشامي ومعاونيه لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة للمدعو "عصام ع ر" 47 سنة سائق ومقيم بمنطقة الشرقاوية بدائرة القسم، ومصاب بطلق ناري بالرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء تلك الواقعة شقيقه المدعو "عيد ع ر" عاطل ومقيم بمنطقة الشرقاوية، ذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، قام علي إثرها المتهم بإطلاق اعيرة نارية من بندقية خرطوش علي شقيقه، أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم يوسف الشامي، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بدفن الجثة بعد انتهاء الصفة التشريحية من عملها.

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ادارة البحث الجنائي بالقليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص سرية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مستشفى ناصر وزير الداخلية

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