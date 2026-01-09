الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 8 أشخاص في اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بأكتوبر

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس 8 أشخاص عثر بحوزتهم أسلحة نارية، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم في منطقة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة ٤ أشخاص وتلفيات في ٣ سيارات، جراء استخدام الأسلحة النارية والأدوات الحادة، فضلًا عن إلقاء الحجارة. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فرضت القوات الأمنية سيطرتها على الموقف.

فور ورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة عن حدوث المشاجرة، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الأطراف، وتخللها إطلاق نار وألعاب نارية بالإضافة إلى تبادل إلقاء الحجارة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض على طفل عمره 13 عامًا بعد دهس سيدتين بسيارة ملاكي في 6 أكتوبر

وعلى جانب آخر، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على طفل يبلغ من العمر 13 عاما متهما بدهس سيدتين أسفل عجلات سيارة ملاكي كان يقودها على الطريق بمحيط كمبوند سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر. 

وتم التحفظ على السيارة ونقل المتوفيتان إلى المستشفى، فور تلقي قوات الأمن بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين قيام صغير بقيادة سيارة والده وأثناء سيره على الطريق، فقد السيطرة عليها، ما أسفر عن دهس سيدتين تصادف مرورهما بمكان الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

6 أكتوبر الجيزة غرفة عمليات النجدة
ads

الأكثر قراءة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

حسام حسن عن مباراة كوت ديفوار: أواجه بطل أفريقيا لكن الملعب هو الفيصل

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

صلاح مصدق ينضم إلى الوداد المغربي رسميا، وهذه تفاصيل التعاقد

مبابي يتوجه للسعودية للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

خدمات

المزيد

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد ببنك القاهرة

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية