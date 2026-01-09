الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهم بإصابة مدير صالة جيم بطلق ناري في الشيخ زايد

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بإصابة مدير صالة جيم بطلق ناري، لخلاف على دعوات تدريب خاصة بالجيم، في مدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات أن المتهم شاب تم تحديد هويته، أطلق عيار ناري على المجني عليه، لخلاف بين المجني عليه وأحد المتدربين بصالة الجيم على دعوات التدريب. 

تفاصيل إصابة مدير صالة جيم بطلق ناري بالشيخ زايد

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إطلاق شخص أعيرة نارية داخل صالة جيم بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ زايد الجيزة نيابة الجيزة أمن الجيزة

مواد متعلقة

القبض على سائق تريلا صدم سيارة شقيق إيمان العاصي بالشيخ زايد

النيابة تعاين موقع تصادم سيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي بالجيزة

قرارات عاجلة لكشف غموض إصابة صاحب مصحة بطلق ناري بالجيزة

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات انهيار جزئي لعقار الزاوية الحمراء
ads

الأكثر قراءة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

حسام حسن عن مباراة كوت ديفوار: أواجه بطل أفريقيا لكن الملعب هو الفيصل

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

صلاح مصدق ينضم إلى الوداد المغربي رسميا، وهذه تفاصيل التعاقد

مبابي يتوجه للسعودية للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

خدمات

المزيد

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد ببنك القاهرة

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية