نتيجة لشدة الرياح، سقوط شجرة وأعمدة إنارة على طريق جمصة بالدقهلية

شهد طريق جمصة الدولي – أحد أهم المحاور المرورية الحيوية بمحافظة الدقهلية – حالة من الارتباك المروري الشديد، وذلك إثر سقوط شجرة ضخمة بشكل مفاجئ نتيجة سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، ما أدى إلى قطع الطريق بالكامل وتعطيل حركة السير، خاصة لكونه طريقًا استراتيجيًا يربط بين عدد من المدن الساحلية والمراكز الحيوية.

سقوط شجرة ضخمة بشكل مفاجئ نتيجة سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح

وتسبّب سقوط الشجرة في تشكّل خطر داهم على المواطنين، بعدما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي وسقوط عدد من أعمدة الإنارة، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة وهدد سلامة المارة وقائدي المركبات، لا سيما في ظل انخفاض مستوى الرؤية وتأثر الطريق بالعوامل الجوية.

اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة

فور وقوع الحادث، توجهت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، إلى موقع البلاغ، حيث تابعت الموقف ميدانيًا، وحرصت على التواصل الفوري والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس مدينة بلقاس، والحماية المدنية (الإطفاء)، وشركات الكهرباء، لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة.

الدفع بالمعدات والأطقم الفنية، وجرى رفع الشجرة وإزالة آثار الحادث

وبفضل التدخل السريع والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة، تم الدفع بالمعدات والأطقم الفنية، وجرى رفع الشجرة وإزالة آثار الحادث وتأمين الموقع، إلى جانب إصلاح الأعطال الناتجة عن سقوط الأعمدة، ما أسفر عن إعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تكثيف المتابعة على الطرق الحيوية

وأكدت الدكتورة داليا الإتربي أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مشددة على أهمية الجاهزية والاستجابة الفورية للأزمات الطارئة، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تتطلب تكثيف المتابعة على الطرق الحيوية، مثمّنة جهود الأجهزة التنفيذية وتعاونها السريع في احتواء الموقف ومنع تفاقم الخطر.

يأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي والميداني الذي تقوم به، وحرصها الدائم على التواجد بين المواطنين والتدخل الفوري في الأزمات التي تمس حياتهم اليومية.

