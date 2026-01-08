بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة الدولي

18 حجم الخط

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة الدولي، أمام قرية الروضة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى إرسال سيارتين إسعاف لنقل المصابين.

وُجد أن المصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه.

أسماء وموقف المصابين بالحادث

وكشف مصدر طبي بمستشفى بلقاس عن أسماء وموقف المصابين، وهم: يوسف ع م ر (63 سنة) باشتباه كسر في الساعد الأيسر، أحمد م م ال (37 سنة) بجروح قطعية متهتكة في الرأس من الجهة اليسرى، أحمد ي ح م (35 سنة) بجروح قطعية في الشفاه السفلى وكدمة في البطن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج، كما تم تحرير المحضر اللازم لعرض الواقعة على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم علي طريق

لقي شخص في منتصف العقد الرابع من عمره مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث اصطدام موتوسيكلات ببعضهم أمام مزرعة دواجن قرية ميت النحال مركز دكرنس.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في اصطدام موتوسيكلات ببعضهم امام مزرعة دواجن قرية ميت النحال مركز دكرنس.

وكشف مصدر طبي بـ مستشفى دكرنس، عن استقبال كلا من: هيثم محمد ح ع ال "٣٢ سنة مصابا بسحجات بالرأس وكسر مفتوح في الساق اليمنى وجرح تهتكي في أصابع اليد اليمني وكسر في الرسغ الأيمن والحالة غير واعية، وأصيب "فوزي ي م م " 45 سنة مصابا بجرح تهتكي في الركبة اليمنى وسحجات في أصابع اليد اليمنى.

كما لقي مصرعه سمير محمد نشأت داوود 32 سنة وصل جثة هامدة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

