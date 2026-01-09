الجمعة 09 يناير 2026
"الإدارية العليا" تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في الـ 19 دائرة الملغاة غدا

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا السبت، استقبال الطعون الانتخابية على نتيجة جولة الإعادة على مستوى 7 محافظات.

طعون على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة

وكانت المحكمة الإدارية العليا استقبلت 5 طعون على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة على مستوى الـ7 محافظات التى أعلنتها الهيئة أمس، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة لهذه الطعون.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أعلنت نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى 7 محافظات هي “الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم”، والتي أُجريت لحسم 35 مقعدًا برلمانيًا متبقيًا.

