الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20- 25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا. 

وأعلنت الهيئة أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أعضاء هيئة مكتب أمانة شمال سيناء

94 %‎ نسبة النجاح في التجاري.. تعليم شمال سيناء يعلن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال الجوية الجبهة الوطنية المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر امتحانات الدبلومات الفنية تعليم شمال سيناء هيئة موانئ البحر الاحمر شمال سيناء ميناء نويبع البحري

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

استعلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

إثيوبيا تكذب ولا تتجمل، باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة والتوربينات لا تعمل

وصفته بالمتطرف المتهور، لأول مرة صحيفة عبرية تناقش سيناريوهات ما بعد رحيل نتنياهو

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

خدمات

المزيد

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشهادات الفنية

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف تحصل على فرصة تعيين في الوظائف الحكومية؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: نحتاج إلى فهم صحيح لديننا ومقاصده وأولوياته

من قصص القرآن الكريم، حكاية نبي ظل يدعو قومه 30 سنة فلم تؤمن إلا ابنتاه

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

المزيد
الجريدة الرسمية