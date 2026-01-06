الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الشرقية توزّع 2 طن لحوم على الشئون الاجتماعية بالمحافظة

تسليم ٢ طن لحوم للشؤون
تسليم ٢ طن لحوم للشؤون من مشروع صكوك الإطعام
18 حجم الخط

قامت مديرية أوقاف الشرقية بتسليم مديرية الشؤون الاجتماعية بـ محافظة الشرقية 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية طبقا لتعليمات مشروع الصكوك. 

أوقاف الشرقية: اعتماد 6 واعظات دعمًا لتمكين المرأة

 الدكتور محمد حامد 

 وكشف الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، أن مديرية أوقاف الشرقية قامت بتسليم ٢ طن لحوم ضمن مشروع وزارة الأوقاف «صكوك الإطعام»، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المستحقة بما يسهم في تحقيق الأستفادة من هذا المشروع المجتمعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

فيما  أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إلى أن عملية توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية تتم وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية وبالتنسيق مع الإدارات الاجتماعية التابعة لها، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة في التوزيع، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أوقاف الشرقية: افتتاح٣ مساجد بتكلفة ١١ مليونا و٢٠٧ آلاف جنيه

المهندس حازم الأشموني 

وبدوره أشاد  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور المهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتقديم اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز، دعمًا للأسر الفقيرة وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتحسين جودة حياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشروع الصكوك مديرية الاوقاف محافظة الشرقية مديرية الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف احمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة الشؤون

مواد متعلقة

أوقاف الشرقية: افتتاح٣ مساجد بتكلفة ١١ مليونا و٢٠٧ آلاف جنيه

محافظ الشرقية: توفيق أوضاع 2400 حالة بعدد من المراكز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ثان الزقازيق

أوقاف الشرقية: اعتماد 6 واعظات دعمًا لتمكين المرأة

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

أزمة ديون مصر

عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

الانقسامات تضرب مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية