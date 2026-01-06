أوقاف الشرقية توزّع 2 طن لحوم على الشئون الاجتماعية بالمحافظة

18 حجم الخط

قامت مديرية أوقاف الشرقية بتسليم مديرية الشؤون الاجتماعية بـ محافظة الشرقية 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية طبقا لتعليمات مشروع الصكوك.

الدكتور محمد حامد

وكشف الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، أن مديرية أوقاف الشرقية قامت بتسليم ٢ طن لحوم ضمن مشروع وزارة الأوقاف «صكوك الإطعام»، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المستحقة بما يسهم في تحقيق الأستفادة من هذا المشروع المجتمعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

فيما أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إلى أن عملية توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية تتم وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية وبالتنسيق مع الإدارات الاجتماعية التابعة لها، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة في التوزيع، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

المهندس حازم الأشموني

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور المهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتقديم اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز، دعمًا للأسر الفقيرة وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتحسين جودة حياة المواطنين.

