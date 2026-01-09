الجمعة 09 يناير 2026
افتتاح أعمال تطوير مسجد الشيخ عيسى بأسوان بتكلفة 900 ألف جنيه (صور)

افتتاح مسجد في أسوان
افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان مسجد الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة بنطاق حي شرق مدينة أسوان، وذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة نائبًا عن الدكتور حازم محمد وكيل الوزارة، وأيضًا الشيخ عبد الله عرجون رئيس قسم المساجد، ومحمد محمود نائب رئيس المدينة، وبحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

  شهد مسجد الشيخ عيسى  تنفيذ أعمال الصيانة والترميم له على مساحة 215 م2، وبتكلفة وصلت إلى 900 ألف جنيه، وجاءت خطبة الجمعة بعنوان "قيمة الوقت فى حياة الإنسان".

 تجدر الإشارة إلى أنه جار استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 64 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ بداية يناير 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

​ أسوان مسجد اوقاف خطبة الجمعة

