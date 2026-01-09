الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

بعثة الجزائر تصل مراكش استعدادا لصدام نيجيريا بأمم أفريقيا

الجزائر
الجزائر
وصلت، منذ قليل، بعثة المنتخب الجزائري إلى مدينة مراكش المغربية، استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا في قمة نارية يحتضنها الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2026.

تحضيرات مكثفة لـ"سوبر إيجلز"


وانتقلت بعثة "الخضر" من مقر إقامتها السابق إلى مدينة مراكش وسط أجواء من التفاؤل والتركيز العالي، حيث يسعى رفاق القائد  رياض محرز إلى مواصلة مشوارهم القوي في البطولة وتجاوز عقبة "النسور الممتازة" لحجز مقعد في المربع الذهبي.


ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الجزائري أولى حصصه التدريبية في المدينة الحمراء مساء اليوم، لوضع اللمسات الفنية الأخيرة ومعالجة بعض الجوانب التكتيكية التي ينوي المدرب الاعتماد عليها لتعطيل خطورة الهجوم النيجيري.


ويدخل "محاربو الصحراء" هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الأداء التصاعدي الذي قدموه في دور المجموعات وثمن النهائي، وسط مساندة جماهيرية جزائرية كبيرة يُتوقع زحفها نحو ملعب مراكش لمؤازرة المنتخب في هذه الموقعة الحاسمة.

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا  

 

ويلتقي منتخب الجزائر مع نيجيريا، غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

وتأهل منتخب الجزائر إلى دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

