رياضة

مهاجم الكاميرون يستفز جماهير المغرب قبل مواجهة ربع نهائي أمم أفريقيا

أشعل كريستيان كوفان، مهاجم المنتخب الكاميروني، فتيل الإثارة قبيل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي، بتصريحات جريئة قلل فيها من تأثير الضغط الجماهيري لأصحاب الأرض في لقاء ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.


​تحدي "الأسود" في معقلهم


​وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بالرباط، وجه كوفان رسالة تحدٍ واضحة للجمهور المغربي الذي يستعد لملء مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله، حيث قال: ​"لقد لعبت أمام جماهير بروسيا دورتموند، وهم أكبر عددًا وأكثر صخبًا من مشجعي المغرب. نحن معتادون على هذه الأجواء ولا نخشى ضغط الجمهور المغربي على الإطلاق".


​وتأتي تصريحات كوفان، الذي كان وراء هدف تأهل الكاميرون لهذا الدور برأسية في شباك جنوب أفريقيا، لتعكس حالة الثقة الكبيرة داخل معسكر "الأسود غير المروّضة". 

ويرى  المهاجم الكاميروني أن فريقه يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواعيد الكبرى، بغض النظر عن هوية المنافس أو حجم المساندة الجماهيرية له.

​و​من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لهذه القمة النارية  غدًا الجمعة 9 يناير، الساعة 20:00 بتوقيت المغرب (21:00 بتوقيت القاهرة).

​تعتبر هذه المباراة بمثابة "نهائي مبكر"، حيث يسعى المغرب لكسر العقدة التاريخية أمام الكاميرون واستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح رفاق كوفان لتأكيد تفوقهم التاريخي والعبور إلى نصف النهائي.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

