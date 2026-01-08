الركراكي قبل موقعة الكاميرون: "الأسود لا يخشون التاريخ ولا المنافس"

18 حجم الخط

أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، أن مواجهة المنتخب الكاميروني غدًا الجمعة في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، تتطلب صلابة ذهنية استثنائية وتركيزًا عاليًا، مشددًا على أن "الأسود" لا يخشون التاريخ ولا المنافس.

​فلسفة "المغرب الجديد" ونبذ الماضي

​وفي رده على الأسئلة المتعلقة بالعقدة التاريخية للكاميرون، كان الركراكي حاسمًا بقوله: ​"الماضي هو الماضي، وقلتُ دائمًا إننا المغرب الجديد، وما حدث سابقًا لا يشغلني.. لقد فزنا في آخر مباراة رسمية أمام الكاميرون، وكلاعب واجهتهم مرتين وانتهت المباراتان بالتعادل".

وأكمل: ​"هذه بطولتهم ولديهم الكثير ليخسروه لأنهم سينتظرون عامين للمنافسة مجددًا، ونحن أيضًا لدينا ضغط لأننا نلعب على أرضنا".

​وعن النهج التكتيكي المتوقع للمباراة، أثار الركراكي الجدل حول إمكانية تغيير الرسم الخططي، لكنه ربط ذلك بمدى الثقة بالنفس قائلا: ​"ربما سنلعب غدًا بثلاثة مدافعين في الخلف، سنرى ذلك.. السؤال هو: هل نحن من يتأقلم أم الخصم؟ نحن المغرب، وأحيانًا التغيير يعني الخوف، وهذه ليست عقليتي".

وتابع: "تغيير طريقة اللعب بالكامل قد يعطي انطباعًا بأننا خائفون من المنافس".

و​وصف الركراكي "الكان" بأنها "بطولة التواضع"، مشيرًا إلى أن النتائج المفاجئة تعيد الجميع إلى حجمهم الحقيقي.

وأضاف: ​"الفريق الذي يرتكب أخطاءً أقل هو من سيفوز بالمباراة بالنظر لمستوى المنتخبين.. يجب أن نكون أقوياء ذهنيًا، خاصة عند مواجهة خصم يمتلك مدربًا جيدًا جدًا ولاعبين مميزين.

وختم:​ "كأس أمم إفريقيا هي بطولة التواضع، حتى وإن لم يرد البعض فهم ذلك عندما ترى النتائج، تعود دائمًا إلى حجمك الحقيقي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.