صراع بطولة 2006 يتجدد، حسام حسن في مواجهة "فاي" بربع نهائي أمم أفريقيا

​بعد مرور تسعة عشر عامًا، تعود دائرة كرة القدم الإفريقية لتجمع بين اسمين حفرا مسيرتهما في سجلات البطولة، حيث يصطدم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، بنظيره إيمرسي فاي، مدرب منتخب كوت ديفوار، في قمة مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025".



​من المستطيل الأخضر إلى دكة البدلاء



​المواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل ليست مجرد صدام تكتيكي بين مدربين، بل هي إعادة لمشهد من بطولة أمم أفريقيا 2006 التي استضافتها مصر؛ حينها كان "العميد" حسام حسن قائدًا لـ"الفراعنة" في أواخر مسيرته الدولية، بينما كان إيمرسي فاي موهبة شابة في خط وسط "الأفيال".



​مواجهة 2006: التقى الطرفان وجهًا لوجه كلاعبين في البطولة التي انتهت بتتويج مصر باللقب على حساب كوت ديفوار بضربات الترجيح.



​صدام 2026: يعود الثنائي لقيادة دفة منتخباتهما من خارج الخطوط، في صراع يبحث فيه "فاي" عن رد الاعتبار التاريخي، بينما يسعى "حسن" لتأكيد تفوق الكرة المصرية.



​تحدي العبور لنصف النهائي



​تأتي هذه المباراة في ظروف مليئة بالتحدي، حيث أظهر المنتخب المصري صلابة تحت قيادة حسام حسن، في حين يسعى إيمرسي فاي للحفاظ على لقب "الأفيال" الذي تُوج به في النسخة الماضية.

