غلق حركة الملاحة في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر بأسوان (صور)

18 حجم الخط

تعرضت محافظة أسوان لعاصفة ترابية اليوم الجمعة، نظرا لزيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وأعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الإستعداد، بالإضافة إلى متابعة المرافق العامة بواسطة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا بأول.

إيقاف حركة الملاحة النهرية

وقال مهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، إنه تم إيقاف بصورة تامة ممارسة أي أنشطة ملاحية لأي نوع من البواخر السياحية والعائمات النهرية والدهبيات والمراكب الشراعية بنطاق المحافظة سواء المسطح المائي لمجرى نهر النيل أو بحيرة ناصر، وسيتم معاودة النشاط الملاحي مرة أخرى حال تحسن الأحوال الجوية.

فيما قامت إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة الصحراوية والزراعية بالتهدئة، وتوخى الحذر، مع خفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.