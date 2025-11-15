محافظ أسوان يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس الطلاب المشاركين بمهرجان الإسماعيلية للطفل

18 حجم الخط

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مدار الساعة التطورات الصحية لطلاب المحافظة، والذين كانوا يشاركون في فعاليات مهرجان الإسماعيلية ضمن الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثون لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع " أهل مصر ".

انقلاب الأتوبيس بالطريق الصحراوي

حيث تعرض الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه لحادث انقلاب بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة في المسافة الواقعة بين مدينتي إسنا والسباعية بنطاق محافظة الأقصر نتيجة انفجار الإطار الأمامي مما تسبب في اختلال عجلة القيادة للسائق.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 24 طالبًا وطالبةً، فضلًا مصرع مشرفة الرحلة داليا سليمان 50 عامًا، والتلميذة سلوان محمود مرزوق 14 عامًا، مؤكدًا أنه تم التنسيق الكامل مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل مستشفى طيبة بإسنا.

كما كلف المحافظ بقيام شوقي مصطفى رئيس مدينة السباعية، وأيضًا يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان بالتوجه فورًا إلى مستشفى طيبة بإسنا لمتابعة الحالات على أرض الواقع، وهو الذي توازى مع قيام نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد بالاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات العلاجية اللازمة لهم حيث تم نقلهم للمستشفى بسيارات الإسعاف.

وتنوعت إصابتهم ما بين جروح متنوعة وكدمات وسحجات وكسور وارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الأولية، وجارٍ استكمال تقديم الخدمات الطبية بواسطة المتخصصين من الأطباء بالمستشفى، لحين تماثلهم للشفاء الكامل.

وقدم محافظ أسوان تعازيه لأسر الفقيدتين بالحادث، وأن يلهم أسرهم بالصبر والسلوان، مقدمًا أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى منازلهم بخير وسلام تام.

