تجديد حبس مدرب جيم بتهمة طعن شاب في بولاق الدكرور

18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس مدرب جيم بتهمة طعن شاب في مشاجرة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلاف على "ثمن مشاريب" في كافيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

إجراء تحريات المباحث حول الواقعة

وكانت النيابة قد كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين عاطل 31 سنة أجنبي الجنسية، وبين مالكة كافيه بسبب رفضه دفع الحساب "ثمن المشاريب" تدخل على إثرها مدرب جيم 28 سنة، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها مدرب الجيم بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه مسددا طعنة نافذة بالبطن للشاب الأجنبي، وأثناء مقاومة المصاب له أصيب المتهم بجرح قطعي باليد.

مدرب جيم يطعن أجنبيا ببولاق الدكرور

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن، انتقل قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وألقي القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.