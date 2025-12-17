الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس مدرب جيم بتهمة طعن شاب في بولاق الدكرور

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو
18 حجم الخط

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس مدرب جيم بتهمة طعن شاب في مشاجرة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلاف على "ثمن مشاريب" في كافيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

إجراء تحريات المباحث حول الواقعة

وكانت النيابة قد كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات. 

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين عاطل 31 سنة أجنبي الجنسية، وبين مالكة كافيه بسبب رفضه دفع الحساب "ثمن المشاريب" تدخل على إثرها مدرب جيم 28 سنة، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها مدرب الجيم بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه مسددا طعنة نافذة بالبطن للشاب الأجنبي، وأثناء مقاومة المصاب له أصيب المتهم بجرح قطعي باليد.

مدرب جيم يطعن أجنبيا ببولاق الدكرور

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن، انتقل قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وألقي القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاضي معارضات الجيزة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة النيابة العامة

مواد متعلقة

القبض على جزار قتل عاملا بسلاح أبيض ببولاق الدكرور لخلافات مالية

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads