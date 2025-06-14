تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم في إطلاق النار على زوجته بإحدى قرى مركز المنيا، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، بسبب رفضها العودة إليه.

رفضت ترجع معاه البيت، زوج يطلق النار على زوجته في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة سيدة بطلق ناري على يد زوجها في إحدى قرى المنيا.

زوج يطلق النار على زوجته في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام شخص بإطلاق النيران باستخدم "خرطوش" على زوجته بسبب رفضها العودة إليه، مما أدى إلى إصابتها.

خلافات عائلية

تم نقل المصابة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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