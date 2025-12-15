الإثنين 15 ديسمبر 2025
خلاف على مشاريب، حبس مدرب جيم بتهمة طعن أجنبي في مشاجرة ببولاق الدكرور

محاكمة المتهم
أمرت نيابة الجيزة بحبس مدرب جيم بتهمة طعن شاب أجنبي الجنسية في مشاجرة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلاف على "ثمن مشاريب" في كافيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

إجراء تحريات المباحث حول الواقعة

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات. 

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين عاطل 31 سنة أجنبي الجنسية وبين مالكة كافيه بسبب رفضه دفع الحساب "ثمن المشاريب" تدخل على إثرها مدرب جيم 28 سنة، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها مدرب الجيم بإخراج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه مسددا طعنة نافذة بالبطن للشاب الأجنبي، وأثناء مقاومة المصاب له أصيب المتهم بجرح قطعي باليد.


مدرب جيم يطعن أجنبيا ببولاق الدكرور


البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن، انتقل قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وألقى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

