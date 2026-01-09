ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات بفنزويلا وإيران

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات من فنزويلا، ومع تصاعد الاضطرابات في إيران التي تزيد من المخاوف حول إنتاجها.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة 40 سنتًا، أو ما يعادل 0.7%؛ ليصل إلى 62.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا، أو 0.6%؛ ليصل إلى 58.11 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد قفزا بأكثر من 3% أمس الخميس، بعد يومين متتاليين من التراجع.. ومن المتوقع أن يحقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 2.7%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% خلال الأسبوع.

وجاءت المكاسب السعرية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتصريحاته بأن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع النفط في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

