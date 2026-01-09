الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات بفنزويلا وإيران

النفط
النفط
18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات من فنزويلا، ومع تصاعد الاضطرابات في إيران التي تزيد من المخاوف حول إنتاجها.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة 40 سنتًا، أو ما يعادل 0.7%؛ ليصل إلى 62.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا، أو 0.6%؛ ليصل إلى 58.11 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد قفزا بأكثر من 3% أمس الخميس، بعد يومين متتاليين من التراجع.. ومن المتوقع أن يحقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 2.7%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% خلال الأسبوع.

وجاءت المكاسب السعرية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتصريحاته بأن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع النفط في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع اسعار النفط اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتقال الرئيس الفنزويلي اسعار النفط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادو خام غرب تكساس خام غرب تكساس الوسيط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

رد فعل نجم منتخب بنين بعد حصوله على قميص محمد صلاح

ضبط 65 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

خطوات التقديم على منحة علي مصيلحي التعليمية بالرقم القومي (رابط رسمي)

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026

وزارة الشئون النيابية تنشر إنفوجرافات عن التركيبة الكاملة لمجلس النواب

أسرة "صقر وكناريا" تنتهي من التصوير، والفيلم يدخل غرف المونتاج استعدادًا للعرض

فوائد ورق التين، يقوي المناعة والعظام ويعزز صحة القلب

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

انخفاض 7 درجات بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مهم قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية