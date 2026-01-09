الجمعة 09 يناير 2026
استمرار سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية (صور)

الاسكندريه
الاسكندريه
شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، كما يتواصل سقوط الأمطار. 

رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ

ورفعت المحافظة درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ، وتم الدفع بسيارات الصرف الصحي في التمركزات كافة وتطهير الشنايش والمطابق للأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نشاط الرياح القوية على بعض المناطق وتنخفض الرؤية نتيجة الرمال المثارة وضربات البرق مع السحب الرعدية.

وكشفت عن فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا يوم الخميس، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتزداد شدتها اليوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

 

طقس شديد البرودة في آخر الليل

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

طقس الاسكندرية امطار

