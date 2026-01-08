محافظ الدقهلية: اختيار المنصورة كمدينة تعلم ثمرة للجهود المستمرة ويعكس تحقيق أهداف مصر 2030

18 حجم الخط

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، فريق العمل المشارك في ملف انضمام مدينة المنصورة إلى عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وضم وفد وزارتي التعليم العالي والتنمية المحلية الذين حضروا الاحتفال بالتكريم، الدكتور شريف صلاح الأمين المساعد للجنة الوطنية لليونسكو بوزارة التعليم العالي، الدكتورة ولاء جزر منسق لجنة اليونسكو بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد الحارتي عضو الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات بوزارة التنمية المحلية، إلى جانب هانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، ورندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي، وهبه وهبه رئيس قسم الترجمة بالإدارة.

اختيار المنصورة كمدينة تعلم يُعد ثمرة للجهود المضنية وترسيخًا لمبادئ التعلم مدى الحياة

وأكد محافظ الدقهلية، أن اختيار المنصورة كمدينة تعلم يُعد ثمرة للجهود المضنية وترسيخًا لمبادئ التعلم مدى الحياة، نتيجة للعمل الدؤوب والإيمان الراسخ من كافة المسؤولين بالمحافظة للمضي قُدمًا في تحقيق الأهداف السامية التي تدعو إليها اليونسكو، بما يعكس ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات تُمهد الطريق لأهداف عليا وغايات سامية، اتساقًا مع الرؤية المستقبلية لمصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية

وأوضح محافظ الدقهلية أن انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية يعد تقديرًا لاستراتيجية الدولة، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم التعلم مدى الحياة، وتعزيز الابتكار، وتقوية الروابط المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يفتح آفاقًا أوسع لتقديم المزيد من الإنجازات التي تلبي طموحات أبناء الدقهلية.

وأثنى محافظ الدقهلية على الجهود التي بذلها الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، في إعداد ملف مدن التعلم والذي كان وراء الحصول على هذا الترشيح وانضمام مدينة المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، كما وجه الشكر لجميع أعضاء فريق العمل من كافة الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية على جهودهم وتعاونهم للوصول إلى هذه المرحلة.

وأكد المحافظ أن الانضمام إلى شبكة اليونسكو يفرض مواصلة المسيرة نحو تحقيق الغايات واستكمال الإنجازات، وتيسير الخطوات نحو تنمية مجتمعية مستدامة وبيئة بنَّاءة للتعلم، وشراكة وثيقة مع جميع المدن للعمل كخلية واحدة تسمو بالمجتمع وتنهض بالوطن، وتحقق الأمن والازدهار لمصرنا الغالية.

الدقهلية تزخر بالعديد من الرموز والأعلام وتتميز بالعلم والوعي

كما أشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة العمل وفق التوصيات الصادرة من اللجنة الوطنية لليونسكو والبناء على نقاط القوة والعمل الجاد للتغلب على نقاط الضعف، مؤكدا أن الدقهلية تزخر بالعديد من الرموز والأعلام وتتميز بالعلم والوعي ولدينا العديد من المواهب لابد من تعظيم الاستفادة منهم.

ووجَّه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، كما وجه رسالة شكر وتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعظيم الامتنان للدكتورة هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام لشؤون اليونسكو، والدكتور شريف صلاح الأمين المساعد للجنة الوطنية لليونسكو، على الجهود الحثيثة المبذولة، والقائمين جميعا على هذا الشأن، والحضور جميعا.

دروع وشهادات التقدير لفريق عمل وزارتي التعليم العالي والتنمية المحلية

وأهدى محافظ الدقهلية، دروعا وشهادات التقدير للفريق المشارك في ملف المنصورة مدينة تعلم وانضمامها لشبكة اليونسكو تقديرا لجهودهم وتحفيزا على بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن وفي مختلف المسارات الوظيفية، كما أهدى دروع وشهادات التقدير لفريق عمل وزارتي التعليم العالي والتنمية المحلية.

توفير جميع سبل الدعم اللازم من جميع أعضاء الجهاز التنفيذي

من جهته أعرب الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية على دعمه المتواصل لجهود عمل الفريق وتوفير جميع سبل الدعم اللازم من جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، كما وجه الشكر للجهات المعنية بوزارتي التعليم العالي والتنمية المحلية على دعمهم وجهودهم.

وأعرب وفد وزارتي التعليم العالي والتنمية المحلية عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية مؤكدين أنه لولا جهوده الملموسة ودعمه اللامحدود ما تحققت هذا الإنجاز بانضمام المنصورة لمدن التعلم، وأشاروا إلى استمرار العمل لتحقيق طموحات أبناء الدقهلية.

