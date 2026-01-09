الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسرة "صقر وكناريا" تنتهي من التصوير، والفيلم يدخل غرف المونتاج استعدادًا للعرض

محمد إمام وشيكو
محمد إمام وشيكو
18 حجم الخط

أعلن المخرج حسين المنباوي انتهاء تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "صقر وكناريا"، الذي يجمع في بطولته لأول مرة بين النجمين محمد إمام وشيكو.

في هذا السياق، انتهت جولات التصوير المكثفة، بعد انتقال أسرة العمل بين استوديوهات القاهرة وعدة مواقع خارجية، ليدخل الفيلم رسميًا مرحلة المونتاج والمكساج النهائية.

ثنائية "إمام وشيكو" إلى اللمسات الأخيرة

ومع انتقال العمل إلى غرف المونتاج، بدأت ملامح "الكيمياء" الفنية بين إمام وشيكو تتبلور في شكلها النهائي؛ حيث يراهن صناع الفيلم على تقديم تجربة سينمائية مغايرة تمزج بين "الأكشن" السريع والكوميديا الصارخة. وكان الفنان محمد إمام قد أشاد مسبقًا باجتهاد شيكو وروحه المرحة، واصفًا إياه بـ"المفاجأة" التي ينتظرها الجمهور في أول لقاء يجمعهما على الشاشة الكبيرة.

توليفة النجوم وضيوف الشرف

الفيلم الذي كتبه السيناريست أيمن وتار، يضم في بطولته النسائية الفنانة يسرا اللوزي، بمشاركة الفنانة القديرة انتصار. كما انتهى كبار ضيوف الشرف من وضع بصماتهم على الأحداث 

ترقب جماهيري وتعاون متجدد

ويأتي انتهاء التصوير ليعزز التوقعات بمنافسة قوية للفيلم في شباك التذاكر، خاصة وأنه يجدد التعاون الناجح بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوي، اللذين قدما سابقًا أعمالًا حققت إيرادات ضخمة. ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن الموعد النهائي لطرح الفيلم تزامنًا مع انتهاء عمليات الجرافيك والموسيقى التصويرية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطولة النسائية البطولة الروح الايجابية الفنان محمود عبد المغني الفنان دياب الشركة المنتجة الفنانة يسرا اللوزي الفنان محمد إمام السيناريست

مواد متعلقة

فيلم الست يفقد جمهوره في شباك التذاكر اليومي

اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

رد فعل نجم منتخب بنين بعد حصوله على قميص محمد صلاح

ضبط 65 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

خطوات التقديم على منحة علي مصيلحي التعليمية بالرقم القومي (رابط رسمي)

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026

وزارة الشئون النيابية تنشر إنفوجرافات عن التركيبة الكاملة لمجلس النواب

أسرة "صقر وكناريا" تنتهي من التصوير، والفيلم يدخل غرف المونتاج استعدادًا للعرض

فوائد ورق التين، يقوي المناعة والعظام ويعزز صحة القلب

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

انخفاض 7 درجات بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مهم قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية