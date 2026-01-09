أسرة "صقر وكناريا" تنتهي من التصوير، والفيلم يدخل غرف المونتاج استعدادًا للعرض

18 حجم الخط

أعلن المخرج حسين المنباوي انتهاء تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "صقر وكناريا"، الذي يجمع في بطولته لأول مرة بين النجمين محمد إمام وشيكو.

في هذا السياق، انتهت جولات التصوير المكثفة، بعد انتقال أسرة العمل بين استوديوهات القاهرة وعدة مواقع خارجية، ليدخل الفيلم رسميًا مرحلة المونتاج والمكساج النهائية.

ثنائية "إمام وشيكو" إلى اللمسات الأخيرة

ومع انتقال العمل إلى غرف المونتاج، بدأت ملامح "الكيمياء" الفنية بين إمام وشيكو تتبلور في شكلها النهائي؛ حيث يراهن صناع الفيلم على تقديم تجربة سينمائية مغايرة تمزج بين "الأكشن" السريع والكوميديا الصارخة. وكان الفنان محمد إمام قد أشاد مسبقًا باجتهاد شيكو وروحه المرحة، واصفًا إياه بـ"المفاجأة" التي ينتظرها الجمهور في أول لقاء يجمعهما على الشاشة الكبيرة.

توليفة النجوم وضيوف الشرف

الفيلم الذي كتبه السيناريست أيمن وتار، يضم في بطولته النسائية الفنانة يسرا اللوزي، بمشاركة الفنانة القديرة انتصار. كما انتهى كبار ضيوف الشرف من وضع بصماتهم على الأحداث

ترقب جماهيري وتعاون متجدد

ويأتي انتهاء التصوير ليعزز التوقعات بمنافسة قوية للفيلم في شباك التذاكر، خاصة وأنه يجدد التعاون الناجح بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوي، اللذين قدما سابقًا أعمالًا حققت إيرادات ضخمة. ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن الموعد النهائي لطرح الفيلم تزامنًا مع انتهاء عمليات الجرافيك والموسيقى التصويرية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.