بعد فتح باب القبول بالتيرم الثاني، المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية

أعلن مجلس الجامعات الأهلية عن فتح باب التقديم، بالجامعات الأهلية، للفصل الدراسي الثاني 2025-2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك، اعتبارا من 10 يناير 2026 ولمدة أسبوعين.

وبدأت بعض الجامعات الأهلية في استقبال الطلاب للتقديم المباشر بمقراتها وفقا للقواعد وشروط القبول بها للعام الدراسي الحالي 2025-2026.

قائمة بالجامعات الأهلية في مصر

وفقا لأحدث قوائم أعلنتها وزارة التعليم العالي للمؤسسات التعليمية المعتمدة، جاءت قائمة الجامعات الأهلية كالتالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للجامعات الأهلية 2025-2026

حددت الجامعات الأهلية مجموعة من المستندات المطلوبة للتقديم للعام الدراسي 2025-2026، وجاءت كالتالي:

أصل شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

عدد 4-6 صور شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

شهادة طبية.

إيصال سداد رسوم التقديم.

توقيع ولي الأمر على استمارة التقديم والتعهد باستكمال الأوراق ودفع المصروفات.

