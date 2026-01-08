الخميس 08 يناير 2026
حوادث

إصابة 4 أشخاص وتهشم 3 سيارات في مشاجرة بأكتوبر والقبض على المتهمين

القبض على متهمين
القبض على متهمين في مشاجرة بأكتوبر،فيتو
 تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من القبض على ٨ أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم في منطقة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر

وأسفرت المشاجرة عن إصابة ٤ أشخاص وتلفيات في ٣ سيارات، جراء استخدام الأسلحة النارية والأدوات الحادة، فضلًا عن إلقاء الحجارة. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فرضت القوات الأمنية سيطرتها على الموقف.

فور ورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة عن حدوث المشاجرة، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الأطراف، وتخللها إطلاق نار وألعاب نارية بالإضافة إلى تبادل إلقاء الحجارة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

القبض على طفل عمره 13 عامًا بعد دهس سيدتين بسيارة ملاكي في 6 أكتوبر

 

وعلي جانب آخر، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على طفل يبلغ من العمر 13 عاما متهما بدهس سيدتين أسفل عجلات سيارة ملاكي كان يقودها على الطريق بمحيط كمبوند سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر. 

وتم التحفظ على السيارة ونقل المتوفيتان إلى المستشفى، فور تلقي قوات الأمن بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين قيام صغير بقيادة سيارة والده وأثناء سيره على الطريق، فقد السيطرة عليها، ما أسفر عن دهس سيدتين تصادف مرورهما بمكان الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط متهم بالدجل والترويج لنفسه عبر فيس بوك في أطفيح

صور منطقة حساسة لزميله أثناء النوم، ضبط عامل متهم بنشر فيديو مسيء لصديقه انتقامًا منه بالواحات

