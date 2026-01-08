المحكمة أحالت أوراقه للمفتي، كيف حاول المتهم بقتل والده في الطالبية مراوغة جهات التحقيق؟

18 حجم الخط

ترصد "فيتو" تفاصيل اعترافات المتهم بقتل والده المسن، الذي توفي بعد تعرضه للضرب على يد ابنه في منطقة الطالبية.

وقال المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق إنه وجه لوالده عدة لكمات على وجهه وتعدى عليه بالضرب بشكل عنيف حتى أسقطه قتيلًا.

وأضاف أن الحادث وقع إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، مؤكدًا أنه لم يقصد قتل والده ولكنه فقد السيطرة على نفسه في لحظة غضب.

وكشفت التحقيقات أن السبب وراء الجريمة يعود إلى خلافات قديمة نشبت بين المتهم ووالده منذ حوالي خمس إلى ست سنوات.

وأوضح المتهم في اعترافاته أمام النيابة أن الخلاف بدأ عندما اكتشف أن والده سرق أفكاره وبيعها، وأبرز تلك الأفكار كانت الأغنية الشهيرة للمطرب أحمد شيبة.

وأكد المتهم أنه كان يشعر بالغضب والإحباط بسبب ما اعتبره سرقة لأفكاره وأعماله، وأن هذا الصراع العائلي كان يؤثر عليه بشكل كبير.

وأضاف المتهم في اعترافاته بالقضية رقم 829 لسنة 2025، أن الخلافات كانت تتصاعد بينهما طوال تلك السنوات، حتى وصل الأمر إلى أن فقد السيطرة على نفسه خلال مشادة كلامية مع والده، ما دفعه إلى توجيه لكمات له أدت إلى وفاته.

تمثيل المتهم لجريمته

قام المتهم بتمثيل جريمته أمام النيابة قائلًا إنه في ليلة الحادث، توجه إلى مسكن والده لمعاتبته بسبب الخلافات التي نشبت بينهما، خاصةً فيما يتعلق بسرقة أفكاره وبيعها.

وأضاف المتهم أن المجني عليه قام بالتعدي عليه بالضرب، مما دفعه إلى فقدان السيطرة.

وأوضح أنه أمسك بوالده وثبته على السرير الموجود في صالة شقته، حيث وقعت الواقعة، ثم وجه له عدة لكمات في وجهه. وفجأة، شعر أنه لفظ أنفاسه.

المتهم بقتل والده: سرق مني قصص وأغنية أحمد شيبة

وكان المتهم بقتل والده المسن في منطقة الطالبية، أ.إ.م.س، قال خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق: إن السبب وراء ارتكابه للجريمة يعود إلى خلافات قديمة مع والده، الذي كان يسرق منه قصصًا كان قد كتبها، مثل قصة سيدنا نوح والسندباد وطرزان، فضلًا عن قيام والده بتحرير محضر ضده. وأضاف المتهم أنه كان يشعر بالغضب والاحتقان نتيجة لهذه التصرفات، ما دفعه إلى التصعيد.

كما أضاف المتهم في اعترافاته أنه كان قد أبلغ والده عن آخر ما فعله، وهو سرقته لأغنية المطرب أحمد شيبة "يعلم ربنا" وبيعها. وقال إنه كان يعتبر هذه الأفعال إهانة له، وأثر ذلك بشكل كبير على علاقته بوالده.

في سياق متصل، ذكر المتهم أنه أصغر إخوته الأشقاء من الأب والأم، والذين هم سيف، عادل، محمد، وجهاد، مشيرًا إلى أن سيف وعادل توفيا.

وأضاف أن لديه أيضًا ثلاثة إخوة من والدته، هم يحيى وسعيد وفتحي، مؤكدًا أن علاقته بهم كانت جيدة ولا توجد أي خلافات بينه وبينهم.

وفيما يتعلق بماضيه الجنائي، كشف المتهم أنه كان قد تورط في عدة قضايا سابقة تتعلق بالسلاح الأبيض أو المخدرات، إلا أنه حصل على براءات في جميع القضايا، بما في ذلك قضية كان قد صدر فيها حكم بحبسه لمدة 25 سنة لكنه حصل على براءة فيها في وقت لاحق.

وكانت محكمة جنايات الطالبية قد أصدرت حكمًا في القضية بالإعدام للمتهم أ.إ.م.س، بعد إدانته بقتل والده المسن إ.م.س، استنادًا إلى اعترافاته أمام جهات التحقيق، والتي أكدت تعديه عليه بالضرب، ما أدى إلى وفاته، وقد تم التأكد من سلامة قواه العقلية أثناء التحقيقات.

