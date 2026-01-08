مبدأ قضائي: النقض تنظر طعون المرشحين أعضاء الأحزاب على القوائم المغلقة

18 حجم الخط

أسست محكمة النقض مبدأ قضائي، بأنه لا يقبل الطعن بالنقض على الانتخاب بنظام القائمة المغلقة إلا من حزب شارك في القائمة.

وكان عدد من المرشحين بانتخابات مجلس النواب أقاموا طعونهم أمام محكمة النقض، فضلا عن الطعون التي أحالتها المحكمة الإدارية العليا، للفصل فيها بعدما قضت فيها بعدم الاختصاص وإحالتها لمحكمة النقض.

مصير الطعون أمام محكمة النقض

وعليه فإن مصير الطعون الفردية غير القائمة من الأحزاب ستكون في مرمى محكمة النقض التي من الممكن أن تأسس لمبدأ جديد بقبول الدعاوى الفردية.

