مصرع رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد بحادث مروري

لقى منذ قليل الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد مصرعه، وأصيب سائقه في حادث انقلاب سيارته التى كانت تقله على أحد الطرق السريعة وذلك بمنطقة الكيلو ٨٠ بطريق الداخلة - الخارجة.

وكان اللواء وليد منصور مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد انقلاب سيارة دوبل كابينة خاصة بالوحدة المحلية لمركز الداخلة بطريق الداخلة - الخارجة ونتج عن الحادث مصرع ياسر محمود سيد 51 عاما، رئيس مركز الداخلة وأصيب عادل حسن عبد الرحمن 46 عاما، سائق السيارة مقيم بموط.



وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية لاستخراج جثة رئيس مركز الداخلة من أسفل السيارة، والإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل السائق المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، وجار تحرير محضر بالواقعة.

تجدر الإشارة إلى أنه بالأمس وفي إطار احتفالات الدولة بعيد الميلاد المجيد، قام الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة الراحل، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والتعليمية بمركز الداخلة، بزيارة كنيسة مار جرجس بمدينة موط، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبالهم القس مرقص شفيق راعى كنيسة مار جرجس بالداخلة، حيث سادت أجواء من الألفة والمحبة وروح الود المتبادل، في صورة تعكس وحدة النسيج الوطني، وتؤكد عمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين.



وأعرب القس مرقص شفيق عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه، وأن الكنيسة ترفع صلواتها من أجل حفظ مصر من الأزمات والمحن، وأن يوفق الله قيادتها لما فيه الخير والرخاء للشعب المصري.



كما توالت كلمات الحاضرين التي أكدت على روح المحبة والتلاحم التي تجمع أبناء الشعب المصري منذ القدم، وعلى عمق العلاقات التاريخية بين المسلمين والمسيحيين، وأن المجتمع المصري نسيج واحد لا يقبل التفرقة.



ومن جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة الداخلة أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الحقيقية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بتماسك أبنائها ووحدة صفهم.

وأضاف أن الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة تُسهم في زيادة الترابط والتماسك بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

