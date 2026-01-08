الخميس 08 يناير 2026
حوادث

إخلاء سبيل عامل توصيل متهم بالتعدي على شخص في عين شمس

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
أمرت نيابة عين شمس بإخلاء سبيل عامل توصيل متهم بالتعدي على شخص بسبب خلاف على أولوية المرور بعين شمس. 

وأبدى العامل رغبته في التصالح مع المجني عليه، مشيرا إلى تحمله كافة تكاليف تصليح التلفيات التي تسبب فيها بسيارة الضحية، مشيرا إلى أن ما حدث منه بسبب رغبته في السير سريعا والتقدم لتوصيل طلب طعام لأحد الأشخاص.  

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الشاكي، مقيم بالقاهرة، تضرر من عامل التوصيل بسبب خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور، ما أدى إلى إحداث تلفيات بالزجاج الخلفي للسيارة ملكه.


تم تحديد وضبط المتهم، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وسارية التراخيص، وأقر بحدوث المشاجرة الكلامية التي تطورت لإحداث التلفيات المشار إليها، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف
بحسب القانون في المادة 375 مكرر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بكل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

