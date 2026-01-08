المؤبد لعاطل قتل شخصا خلال مشاجرة في الإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عماد حلمي موسى والمستشار أحمد جلال سعد والمستشار أحمد فتحي حسن وسكرتير المحكمة مصطفي محمد قاسم، بمعاقبة المتهم "ع.م.ب" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاشتراك في قتل المجني عليه "م.ح.ح".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10366 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط القسم بورد بلاغ بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات أن المتهم "ع.م.ب" عاطل اشترك مع آخرين تمت محاكمتهم، بحيازة طبنجة واسلحة بيضاء، بعد أن بيتوا النية وعقد العزم المصمم وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء والمتهم الأول طبنجة، بأن قام أحد المتهمين بإرسال للمجني عليه طفلا استدرجه لمقابلته لتسوية خلافات سابقة بينهم، عند حضور المجني عليه بالطريق العام انهال عليه المتهم والآخرون، بالأسلحة البيضاء والتعدي عليه بعدة مناطق مختلفه بجسده التي أودت بحياته.

وكشفت التحريات أن سبب الخلافات زواج المجني عليه من مطلقة المتهم الخامس بقرر الانتقام منه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.