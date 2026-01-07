الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عامل التوصيل المتهم بالتعدي على شخص بعين شمس للنيابة: مستعد أصلح ما أتلفته

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

استمعت نيابة عين شمس إلى أقوال عامل توصيل متهم بالتعدي على شخص بسبب خلاف على أولوية المرور بعين شمس. 

وأبدى العامل رغبته في التصالح مع المجني عليه، مشيرا إلى تحمله كافة تكاليف تصليح التلفيات التي تسبب فيها بسيارة الضحية، مشيرا إلى أن ما حدث منه بسبب رغبته في السير سريعا والتقدم لتوصيل طلب طعام لأحد الأشخاص.  

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الشاكي، مقيم بالقاهرة، تضرر من عامل التوصيل بسبب خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور، ما أدى إلى إحداث تلفيات بالزجاج الخلفي للسيارة ملكه.

تم تحديد وضبط المتهم، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وسارية التراخيص، وأقر بحدوث المشاجرة الكلامية التي تطورت لإحداث التلفيات المشار إليها، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف

بحسب القانون في المادة 375 مكرر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بكل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس عين شمس وزارة الداخلية النيابة العامة إستعراض القوة مديرية أمن القاهرة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب خلال مشاجرة بالظاهر

إصابة طالبين في مشاجرة بالقليوبية

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

أزمة تعرقل صفقة انتقال يوسف بلعمري للأهلي

منازعتان جديدتان أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

صندوق رعاية النوابغ شريك استراتيجي لبنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية