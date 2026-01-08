الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

جودة تهوية اللجان ونظافة الفصول، كيف استعدت تعليم القاهرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول؟

همت أبو كليلة، فيتو
همت أبو كليلة، فيتو
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة درجة الاستعداد القصوى، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، والمقرر بدؤها اعتبارًا من السبت 10 يناير 2026 وحتى الخميس 15 يناير 2026.

تعليم القاهرة: إتاحة الموقع الإلكتروني للطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة حتى هذا التوقيت

تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما شددت الدكتورة  همت أبو كيلة على مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الأدوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل.

وأوضحت  أن أسئلة امتحانات المواد الأساسية تم إعدادها وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، بما يسهم في قياس نواتج التعلم المستهدفة وتحقيق أهداف العملية التعليمية، على أن يتم توزيع الأسئلة يوميًا قبل بدء الامتحانات بجميع مدارس القاهرة.

وتم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، تعمل على مدار اللحظة، ومتصلة بغرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طوارئ أو معوقات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وخروجها في صورة منظمة تليق بمكانة تعليم القاهرة.

