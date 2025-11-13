تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر

الخميس 13 نوفمبر 2025
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر لمراحل النقل الثلاثة (ابتدائي ـ إعدادى ـ ثانوى) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

 

 مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

 

وأوضحت تعليم القاهرة أنه تعقد فى الفترة من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧ حتي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤.

وأكدت " مدير المديرية " أن جميع الامتحانات ستقام أثناء اليوم الدراسي لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الحصص.

 

امتحانات شهر نوفمبر تعليم القاهرة جداول امتحانات شهر نوفمبر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

