سكرتير عام مساعد دمياط يتابع أعمال التشجير والتجميل بمدينة رأس البر

18 حجم الخط

واصلت محافظة دمياط جهودها للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث أجرى اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد للمحافظة جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال التشجير وزراعة النجيلة بشارع بورسعيد بمدينة رأس البر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة.

تعزيز الرقعة الخضراء ودعم البيئة الساحلية

وتابع السكرتير العام المساعد خلال الجولة أعمال زراعة النجيلة وتنسيق المساحات الخضراء، مؤكدا أهمية الاهتمام بالأشجار والتوسع في أعمال التشجير باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين البيئة والمناخ العام، ودعم الطابع السياحي لمدينة رأس البر، بما ينعكس إيجابيا على صحة المواطنين والمظهر العام للشوارع الرئيسية.



توجيهات بالاستمرارية والمتابعة الميدانية

وشدد اللواء الدكتور طارق بحيري على ضرورة استمرارية أعمال التشجير والمتابعة الميدانية الدورية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين المشهد الحضاري وتوفير بيئة صحية وآمنة لأهالي وزوار رأس البر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.