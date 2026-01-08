الخميس 08 يناير 2026
سكرتير عام مساعد دمياط يتابع أعمال التشجير والتجميل بمدينة رأس البر

واصلت محافظة دمياط جهودها للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث أجرى اللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد للمحافظة جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال التشجير وزراعة النجيلة بشارع بورسعيد بمدينة رأس البر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار خطة المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة.

تعزيز الرقعة الخضراء ودعم البيئة الساحلية

وتابع السكرتير العام المساعد خلال الجولة أعمال زراعة النجيلة وتنسيق المساحات الخضراء، مؤكدا أهمية الاهتمام بالأشجار والتوسع في أعمال التشجير باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين البيئة والمناخ العام، ودعم الطابع السياحي لمدينة رأس البر، بما ينعكس إيجابيا على صحة المواطنين والمظهر العام للشوارع الرئيسية.


توجيهات بالاستمرارية والمتابعة الميدانية

وشدد اللواء الدكتور طارق بحيري على ضرورة استمرارية أعمال التشجير والمتابعة الميدانية الدورية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين المشهد الحضاري وتوفير بيئة صحية وآمنة لأهالي وزوار رأس البر.

الجريدة الرسمية