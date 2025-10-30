تأييد حكم تغريم 3 أشخاص 50 ألف جنيه لإساءتهم للفنانة لقاء سويدان على مواقع التواصل

أيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية حكم أول درجة بتغريم ثلاثة أشخاص مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالتشهير والإساءة للفنانة لقاء سويدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكما ضد 3 أشخاص بتهمة التشهير والإساءة بالفنانة لقاء سويدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.

وتضمن الحكم، الصادر في القضية رقم 2955 لسنة 2025 جنح اقتصادية، إدانة المتهمين بعد ثبوت قيامهم بنشر عبارات مسيئة ومهينة ضد سويدان عبر حسابات مزيفة على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، ما ألحق بها أضرارًا نفسية ومادية.

