أيمن بهجت قمر يدعم لقاء سويدان: "هل في موقف يستاهل الزعل ده؟"

علق الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة لقاء سويدان، والتي روت خلاله معاناتها مع مرض العصب السابع.

أيمن بهجت قمر يدعم لقاء سويدان

وكتب أيمن بهجت قمر قائلا: “أنا امبارح لحد الفجر عمّال أعيد في فيديو الفنانة لقاء سويدان وأتخيل نفسي مكانها، الفيديو ده خلّاني أعيد حساباتي في حاجات كتير وأفكّر هل فيه حد أو موقف يستاهل كل الزعل ده”.

وتابع: “انفد بجلدك واهرب من أي شخص أو أي قصة أو موقف يُؤذيك ويكسرك ويوصلك لكده، محدّش هينفعك والكل هينفض من حواليك لو مش واقف على رجلك، ألف سلامة على الفنانة لقاء سويدان”.

لقاء سويدان تروي معاناتها مع مرض العصب السابع

وكانت الفنانة لقاء سويدان، قد تحدثت عن أزمتها الصحية التي تعرضت لها الفترة الماضية وما زالت تعاني منها، قائلة: "أتوجه بالشكر لكل من سأل عني في أزمتي الصحية".

وقالت خلال حلقة برنامجها " لقاء ع الهوا"، المذاع على فضائية "الشمس": "أنا جالي العصب السابع، واسمحوا لي أن أتكلم معكم عن مرضى لأنكم تشاركوني كل حياتي، وتفرحوا معي فى كل حاجة حلوة".

وأضافت الفنانة لقاء سويدان: " أسعى لإظهار الجانب الإنساني في حياتي، وهناك من طلب مني عدم الظهور على الهواء بهذا الشكل ولكني رفضت، ففى الأول والآخر نحن فنانين ومذيعين، بني آدمين بيفرحوا وبيزعلوا وبيقعوا ويقوموا، وأوقات كثيرة لا نستطيع أن نظهر تعبنا للناس".

