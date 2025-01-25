شلل العصب السابع، الأسباب وطرق العلاج المختلفة

العصب السابع هو عدم القدرة على تحريك العضلات على جانب واحد أو كلا جانبي الوجه بسبب تلف الأعصاب، وتشمل الأسباب المحتملة الالتهاب أو الصدمة أو السكتة الدماغية أو الأورام.

أسباب الإصابة بشلل العصب السابع

يولد بعض الأشخاص بشلل العصب السابع، بينما لا يولد آخرون به، وتتطور الحالة لأحد سببين:

يصاب العصب السابع، الذي ينقل الإشارات من الدماغ إلى عضلات الوجه، بالتلف أو التورم.

تصاب المنطقة من الدماغ التي تنقل الإشارات إلى عضلات الوجه بالتلف.

قد تشمل أسباب شلل العصب السابع ما يلي:

السكتة الدماغية.

شلل بيل.

عدوى الأذن الوسطى.

كسر الجمجمة.

أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد.

ورم الرأس أو الرقبة أو المخ.

ورم شفاني العصب الوجهي (ورم بطيء النمو، غير سرطاني عادةً في العصب القحفي السابع).

مرض لايم.

الساركويد.

متلازمة رامزي هانت.

متلازمة غيلان باريه.

علاج العصب السابع

يعتمد علاج شلل العصب السابع على السبب الكامن، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، على سبيل المثال:

إذا أصيب الشخص بشلل الوجه نتيجة لسكتة دماغية، فسوف يركز مقدم الرعاية الصحية على علاج السكتة الدماغية.

إذا كان العصب السابع نتيجة لورم، فسوف يناقش مقدم الرعاية خيارات إزالة الورم.

إذا كان السبب هو شلل بيل، فقد يصف مقدم الرعاية الأدوية ويوصي بتمارين تقوية الوجه.

هناك العديد من علاجات شلل الوجه غير الجراحية والجراحية المتاحة:

قد تشمل العلاجات غير الجراحية

الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب والتورم في العصب الوجهي.

مضادات الفيروسات لمحاربة العدوى المحتملة.

حقن البوتوكس لعلاج الحركة المتزامنة - وهي حالة ثانوية تؤدي إلى حركات عضلية لا إرادية. (وهذا شائع مع شلل بيل.)

العلاج الطبيعي لتحسين تناسق الوجه وزيادة قوة العضلات واستعادة تنسيق الوجه.

علاج النطق للمساعدة على استعادة وظيفة الكلام والبلع.

العلاج المهني للمساعدة على تحسين وظائف مثل تعابير الوجه والتواصل بين الأشخاص.

قد تشمل العلاجات الجراحية

جراحة الجفن، لمساعدة العين على الإغلاق.

جراحة الإنعاش، هناك أنواع مختلفة من جراحة الإنعاش، وبالنسبة لبعض الإجراءات، يأخذ الجراح العضلات أو الأعصاب من مناطق أخرى من الجسم (بعضها قريب وبعضها من مواقع بعيدة) ويستخدمها لاستعادة حركة الوجه، وقد تتضمن عملية إنعاش الوجه نقل الأعصاب أو نقل الأوتار أو زرع العضلات، اعتمادًا على الأهداف المحددة للعلاج.

الجراحة لإزالة الورم، إذا كان شلل الوجه نتيجة لورم، فقد يقوم الجراح بإجراء عملية جراحية لإزالته وتخفيف الضغط عن العصب الوجهي.

الجراحة التجميلية، وهناك العديد من إجراءات الجراحة التجميلية التي يمكن أن تعيد التوازن والتناسق إلى الوجه، وقد تشمل هذه الإجراءات رفع الحاجبين وشد الوجه وشد الوجه وجراحة الجفن.

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