الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

وزير الاستثمار الصربي
وزير الاستثمار الصربي يصاب بجلطة دماغية على الهواء، فيتو

الجلطة الدماغية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المرعب، الذي يكشف لحظة إصابة وزير الاستثمار الصربي داركو جليسيتش بجلطة دماغية مفاجئة، أثناء استضافته في برنامج (هذا الصباح) على إحدى القنوات الصربية.

وزير صربي يصاب بجلطة دماغية على الهواء


وظهر وزير الاستثمار الصربي في حالة مؤلمة، أثناء الحديث معه، حيث بدأت ملامح  وجهه تتغير، وفمه يرتعش ومال لأسفل، وكان يتلعثم في الكلام وينطق بكلمات غير مفهومة وفقد النطق، ولم يستطع التحكم في نصف وجهه الأيمن، وتم نقله للمستشفى ويواصل الأطباء جهودهم لإنقاذه.

 


 إصابة الوزير الصربي بـ جلطة دماغية مفاجئة أثارت فزع العديد من الأطباء، وخاصة بعد انتشار السكتات الدماغية والقلبية مؤخرًا، والتي تودي بحياة العديد من الناس.
قال  الدكتور إسماعيل البابللي استشاري المخ والأعصاب عن الإصابة بالسكتة الدماغية المفاجئة: "في فترة أربع ساعات ونصف يمكن إعطاؤه مميع لإذابة الجلطة وقد يستفيد من قسطرة لسحب الجلطة في بعض الحالات.. هذه العلاجات متاحة والحمد لله.. مع سرعة التوجه للطوارئ هي مفتاح إنقاذ خلايا الدماغ، فكل دقيقة تفرق".

التحذير من علامات الجلطة الدماغية لسرعة إنقاذ المريض


وعلق طبيب العيون الدكتور محمد الحربي، قائلا: "معرفة علامات السكتة الدماغية أمر في غاية الأهمية فنقل المصاب في أول ساعتين قد ينقذه بالكامل بإذن الله وبعد ٤ ساعات يبدأ الضرر المؤثّر على الدماغ. هذه العلامات اعرفوها، احفظوها، وعلموها لكل من حولكم فقد تساعد في إنقاذ أحدهم بها".

إصابة وزير صربي بجلطة دماغية على الهواء، فيتو
إصابة وزير صربي بجلطة دماغية على الهواء، فيتو


أما جراح التجميل الدكتور محمد مهري فعلق قائلًا: "معلومة جدًا مهمة.. كيف نفرق في الوجه بين الجلطة الدماغية stroke وشلل الوجه (شلل بيل bell's palsy) طبعًا هما حالتان مختلفتان قد تتسببان في ضعف أو شلل في عضلات الوجه، ولكن هناك اختلافات رئيسية بينهما، في الجلطة الدماغية، يكون الضعف عادةً في الجزء السفلي من الوجه ما عدا الجبهة لنفس الجهة، بينما في شلل بيل، قد يشمل الضعف كامل نصف الوجه، بما في ذلك الجبهة".
وحذر الأطباء من علامات السكتة الدماغية قائلين: "الجلطة الدماغية (السكتة) تحدث بسبب انسداد شريان (جلطة) أو نزيف في الدماغ. الأسباب الرئيسية: ارتفاع ضغط الدم، التدخين، السكري، ارتفاع الكوليسترول، السمنة، وعدم النشاط. عوامل أخرى: العمر فوق 55، تاريخ عائلي، أو أمراض قلبية.. ٢٠% من جلطات الدماغ فوق عمر ٦٥ سببها رجفان القلب الأذيني. ضرورة استشارة طبيبًا للوقاية".
 

