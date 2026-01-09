الجمعة 09 يناير 2026
أخبار مصر

لأول مرة، تذاكر دخول المتحف المصري الكبير متوفرة في أيام الإجازات

أعلنت مصادر مطلعة بالمتحف المصري الكبير، عن وجود تذاكر متاحة لدخول الزائرين لقاعات العرض بالمتحف المصري الكبير اليوم الجمعة، وذلك عكس أيام الإجازات الماضية "الجمعة والسبت" والتي شهدت إقبالا كبيرا من الزائرين على دخول القاعات.

دخول قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير 

وأضافت المصادر أنه يمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي الوحيد المعتمد للمتحف المصري الكبير من هنا، وذلك لحجز تذاكر الدخول وفقا للمواعيد التي حددتها إدارة المتحف لدخول الزائرين.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة المتحف المصري الكبير حددت 5 فترات زمنية لدخول الزائرين لقاعات العرض بالمتحف المصري الكبير الأولى تبدأ من الساعة 9 حتي الساعة 11 والثانية من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا، والثالثة من الساعة 1 حتى الساعة 3 مساء، والرابعة من الساعة 3 إلى 5 مساء، الخامسة من الساعة 5 حتى 7 مساء.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير 

وأوضحت المصادر أنه يتم مد الزيارة بقاعات العرض بالمتحف المصري الكبير خلال يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع حتى الساعة الـ9 مساء بدلا من الساعة السابعة حتى يتمكن الزائرون من دخول المتحف خلال ساعات المساء، وإتاحة الفرصة أمام الزائرين الذين لا تتيح لهم الفرصة لدخول المتاحف في ساعات النهاردة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن رصد ثلاثة مواقع إلكترونية مزورة تقوم ببيع وحجز تذاكر دخول وزيارة المتحف المصري الكبير وهي (https://visit.grandegms.com/TourTkt) و(https://grand-egyptian-museum.cairo-tickets.com/) و(https://play.google.com/store/search?q=grandegyptian%20museum&c=apps ).

الجريدة الرسمية