التحفظ على 250 كيلو لحوم ورنجة فاسدة في حملة تموينية بالجيزة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الفريق الطب البيطرى، من ضبط ٢٥٠ كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال عدة حملات تفتيشية استهدفت الأسواق والمحلات التجارية التي تبيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بالمحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.



وتم التحفظ على ٢٥٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

نتائج حملة تموين بالجيزة

وفي سياق منفصل، شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق.

كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

