تحصين 42 ألف رأس ماشية وضبط 11 طن مصنعات لحوم فاسدة بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات التوعية والإرشاد وتسيير القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة دعمًا للمربين وحفاظًا على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

حملات التوعية والإرشاد وتسيير القوافل البيطرية المجانية بمحافظة الجيزة

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالثروة الحيوانية كونها عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن محافظة الجيزة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والبيطري للمربين والمزارعين بما يسهم في تحسين الإنتاجية والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات.



وتلقى المحافظ تقريرًا من مديرية الطب البيطري بالجيزة، كشف عن تحصين ٤٢١٢٤ رأس ماشية خلال الثلاثة أسابيع الماضية، ضد أمراض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، والجلد العقدي، وجدري الضأن، وطاعون المجترات الصغيرة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية.



وفي مجال إدارة المجازر، أوضح التقرير أنه تم إصدار ٣١٠ تصريحات لذبح ٣٢٤٠٠٠ طائر، ليبلغ إجمالي مذبوحات الدواجن ٩٥٦١٦٢ طائرًا، بالإضافة إلى ذبح ٦٢١٨ رأس ماشية بالمجازر الحكومية، بهدف توفير لحوم آمنة وصحية للأسواق.

جهود الصحة العامة ومكافحة الأمراض المشتركة

وفي إطار جهود الصحة العامة ومكافحة الأمراض المشتركة، واستمرارًا لجهود تحسين السلالات، تم إجراء اختبارات البروسيلا لـ ٩٠٨ رؤوس ماشية، وتحصين ٤٣٧ رأسًا، إلى جانب إجراء اختبارات الدرن لـ ٥٤٢ رأسًا من الأبقار والجاموس، وتحصين وتعقيم ٤٣٦ كلبًا ضالًا، بالتعاون مع المجتمع المدني.



وفيما يخص التوعية والإرشاد، تم عقد ٢٦٦ ندوة توعوية تناولت أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين ١٣٧٩ رأس ماشية.



كما شهدت القوافل البيطرية المجانية، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بـ جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث بالبدرشين، العلاج لـ ٤٨٠٢ حالة، إضافة إلى التعاون مع مستشفى برك الخيري للخيول لعقد ندوات متخصصة في رعاية الخيول.

ضبط ١١ طنا من مصنعات وهياكل ومفروم الدواجن والدهون

وفي مجال التفتيش على اللحوم، تم ضبط نحو ١١ طنًا من مصنعات وهياكل ومفروم الدواجن، والدهون، والدبرويات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 31 محضرًا، تنفيذًا لدور المديرية في حماية صحة المواطنين من السلع الغذائية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات.

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