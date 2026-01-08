القبض على المتهم بطعن زميله بـ"كاتر" أمام محكمة الجيزة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بطعن زميله باستخدام سلاح أبيض «كاتر» كان يخفيه داخل حقيبة، ما أسفر عن إصابات بالغة وتشويه وجه المجني عليه، أمام محكمة جنوب الجيزة.

وكشف التحريات أن المتهم اعترض زميله بشكل مفاجئ في الشارع، ثم اعتدى عليه موجهًا ضربة مباشرة إلى الوجه، تسببت في جروح عميقة استلزمت خياطة نحو 40 غرزة، مع احتمالية حدوث عاهة مستديمة وفق التقرير الطبي المبدئي.

وعقب تنفيذ الاعتداء، فر المتهم من المكان، بينما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم تشكيل فريق بحث أسفر عن ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

مقتل شاب داخل مطعم ببدر

وعلى جانب آخر، كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل قتل شاب طعنا بسلاح أبيض داخل مطعم بـمدينة بدر.

وكانت قد تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة بدر يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما داخل محل مطعم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شاب بعدة طعنات متفرقة في جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة داخل المستشفى.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة كلامية بين المجني عليه وعامل بالمطعم فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض حتى سقط على الأرض، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.