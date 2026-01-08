متهمون بالتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب: شخص أوهمنا بوجود كنز أسفل العقار

18 حجم الخط

أدلى المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بـ منطقة السيدة زينب، باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام رجال المباحث، موضحين أنهم اتفقوا على البحث عن كنز أثري، أسفل عقار خاص بأحدهم، واشتركوا في تجهيز وشراء المعدات والأدوات الخاصة بالتنقيب، وبدأوا في أعمال الحفر، حتى أحدثوا حفرة عميقة وسط العقار.

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

وأضاف المتهم الرئيسي صاحب العقار أمام رجال المباحث، أن أحد الأشخاص أوهمه بوجود كنز أثري أسفل العقار، وعلى الفور اتفق مع باقى المتهمين على التنقيب عن الكنز داخل العقار.

التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

وتابع المتهم، أنه طلب من باقى المتهمين شراء المعدات لمساعدتهم فى عملية التنقيب، ثم بدأوا فى عملية التنقيب عن الكنز لكن الشرطة قامت بالقبض عليهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتمكن رجال المباحث من ضبط 8 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة" حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بذات العقار.

وعُثر على حفرة بالطابق الأرضى بمساحة 2 متر بعمق 15 مترا كما ضُبط بحوزتهم أدوات التنقيب وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

