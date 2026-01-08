الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

متهمون بالتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب: شخص أوهمنا بوجود كنز أسفل العقار

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
18 حجم الخط

أدلى المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بـ منطقة السيدة زينب، باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام رجال المباحث، موضحين أنهم اتفقوا على البحث عن كنز أثري، أسفل عقار خاص بأحدهم، واشتركوا في تجهيز وشراء المعدات والأدوات الخاصة بالتنقيب، وبدأوا في أعمال الحفر، حتى أحدثوا حفرة عميقة وسط العقار.

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

وأضاف المتهم الرئيسي صاحب العقار أمام رجال المباحث، أن أحد الأشخاص أوهمه بوجود كنز أثري أسفل العقار، وعلى الفور اتفق مع باقى المتهمين على التنقيب عن الكنز داخل العقار.


وتابع المتهم، أنه طلب من باقى المتهمين شراء المعدات لمساعدتهم فى عملية التنقيب، ثم بدأوا فى عملية التنقيب عن الكنز لكن الشرطة قامت بالقبض عليهم.

التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتمكن رجال المباحث من ضبط 8 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة" حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بذات العقار.

وعُثر على حفرة بالطابق الأرضى بمساحة 2 متر بعمق 15 مترا كما ضُبط بحوزتهم أدوات التنقيب وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالسيدة اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار التنقيب عن الاثار التنقيب عن الآثار بالسيدة السيدة زينب قسم شرطة السيدة زينب

مواد متعلقة

المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات صالة شقة بالسيدة زينب

الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالسيدة زينب

المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

ads

الأكثر قراءة

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

أول قرار جمهوري في 2026

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية