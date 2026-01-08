الخميس 08 يناير 2026
استنفد جميع درجات التقاضي، تنفيذ حكم الإعدام في "سفاح الشرقية"

أكد مصدر مقرب من عائلة ضحايا الطعن على يد شاب ثلاثيني، بتنفيذ مصلحة السجون المصرية حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم "أحمد م إ ال"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الشرقية"، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر عن محكمة جنايات الزقازيق

حيث أيدت محكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة جنايات الزقازيق ليصبح نهائيًا وملزمًا. وتم تنفيذ الحكم بسجن جمصة، وإيداع الجثمان بمستشفى المنصورة الدولي لتسليمه لأسرته لدفنه.

المتهم تورط في قتل وإصابة عدة أشخاص بينهم نجله البالغ عامين

وأوضحت المحكمة أن المتهم البالغ من العمر 36 عامًا تورط في قتل وإصابة عدة أشخاص، بينهم نجله البالغ عامين، بعد ورود تقرير فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيد العقوبة.

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان متعاطيًا للمواد المخدرة وكان يخضع للعلاج بمصحة، وقد لاحظت أسرته والمحيطون به تصرفاته غير المتزنة في الفترة الأخيرة.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وفي مايو 2020، شهدت دائرة  قسم أول الزقازيق وقوع المتهم في نوبة هياج أقدم خلالها على قتل نجله وارتكاب عدة حوادث طعن ضد مواطنين كانوا يمرون بالمنطقة. 

وتمكنت قوات الأمن، بالتعاون مع الأهالي، من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ثم أُحيل إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت الحكم بالإعدام بعد الاطلاع على كافة الأدلة وتقارير التحريات، قبل أن يتم تنفيذه لاحقًا.

