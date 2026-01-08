مع القيصر ترامب.. العالم في خطر

18 حجم الخط

لا يمكن قبول فكرة أن الرئيس الأمريكي مريض بالفصام، بداخله شخصان، لأن كل الأدلة، العقلية والسلوكية تقطع بأن هذا الرجل يعمل وفق عقيدة نفعية تحركه، وهي بأن بوسعه استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإخضاع أي دولة في العالم لا تركع لنزواته ومطامعه، القوة ضد الضعفاء، والاقتصاد ضد روسيا والصين..

وضع يده على فنزويلا في أمريكا اللاتينية بحجة مكافحة المخدرات، في عملية خاطفة خطف فيها رئيس الدولة وزوجته من فراشهما ونقلهما قسرا إلى نيويورك.. بينما عينه وهدفه الأول النفط الفنزويلي، أكبر احتياطي نفطي في العالم..

منذ استيلائه على تلك الدولة وهو يخرج على العالم يوميا بتصريحات مستفزة تعلن في مجملها أنه الرب على الأرض.. يمنح ويمنع. هو في حالة انتشاء. هو يؤمن بأنه أول رئيس أمريكي يحسن استغلال مفهوم القوة العسكرية علي نحو يجلب النفوذ والمال لبلاده.. هو يعيد عمليا عصر الاستعمار.. بأقل عدد من القوات مع قوة نيران وتكنولوجيا متفردة.

طيلة الأسبوع الماضي هدد كم دولة؟ هدد إيران بالتدخل بالقوة المسلحة إذا أطلق الأمن الإيراني النار علي المحتجين، وألمح بمصير للمرشد يماثل مصير نيكولاس مادورو، الذي خطفه بليل دام وحرمه من السرير! وهو منح نتنياهو الضوء الأخضر لضربها..

يهدد كوبا، والمكسيك والدنمارك ونيجيريا وكولومبيا ومن قبل هدد كندا وطلب ضمها.. وبالنسبة لكولومبيا فإنه أعلن رضاءه أخيرا عن رئيسها بعد مكالمة تليفونية، عرف العالم منها أن هناك خونة من كولومبيا دسوا لدى ترامب، معلومات تبرر له الغزو بالخطف السريع لبلادهم..

ترامب الأن يخطط لإقامة دائمة في فنزويلا، ولما سألوه من الذي يدير ويقرر في كراكاس، العاصمة، قال أنا.. وبصفته تاجرا قال إنه سيبيع النفط الفنزويلي عالي الجودة، كميات مليونية من 30 إلى 50 مليون برميل، والعوائد سينفقها علي أمريكا وفنزويلا..

ولأن العالم يعرف أن هذه سرقة والشعب الأمريكي يدرك أن هذه سرقة، فإن يخلع علي فعلته ستارا اخلاقيا بأنه سيجعل فنزويلا جنة لسكانها.. ربما ريفيرا مثل غزة!

هو الأن لديه فرقة تخطيط للسطو والضم، وضعت تلك المجموعة الاستعمارية المكلفة بالدراسات، خططا واختيارات عديدة. أمام القيصر للاستحواذ على جرينلاند، جزء لا يتجزأ من مملكة الدنمارك.. من بينها الشراء بالمال أو الاحتلال بالقوة العسكرية.

الدنمارك عضو شديد الأهمية في حلف الأطلنطي، وإذا وقع هجوم أمريكي عليها فما الفارق بين بوتين في أوكرانيا وترامب في الدنمارك؟ وما موقف أوروبا؟ هذا رجل يسخر ويستهزئ بالقادة هناك ولم يتردد في تقليد طريقة الرئيس الفرنسي ماكرون في النطق والكلام ليثير ضحكات الصحفيين وجمهوره!

أوروبا في حال من القلق، والجزع، لأن انقلاب دولة كبري عظمى رئيسية في الناتو ضد دولة عضو بمثابة زلزال عنيف مدمر للحلف، ويضع القارة التي يحب ترامب أن يصفها بالعجوز في مواجهة مع ضعفها المزري جراء الاعتماد المطلق لعقود علي المظلة الأمريكية العاقلة، إذ لم يخطر لهم أبدا أن رجلا جامحا يمكن أن يهدد النانو من داخل الناتو..

في السياق ذاته، وفي خط مواز، توقعوا أن تنفذ إسرائيل عملية عسكرية غاشمة القوة ضد إيران، يتم التركيز فيها على قتل أو خطف مسئولين كبار، فضلا عن تدمير المنشآت الصاروخية وبقايا المشروع النووي الإيراني، بمعاونة السلاح الأشهر دوليا حاليا، سلاح الخونة لبلادهم.. ومعهم وقبلهم وبهم السلاح الأمريكي، ليس فقط الصواريخ والطائرات والرادارات، بل بالمعلومات الاستخبارية..

أما نحن.. ففى السينما.. الفيلم ممتع جدا، لكن نجما الفيلم، ترامب ونتنياهو وكومبارس الخونة، سينزلون من الشاشة إلى القاعة قريبا.. ونتابع..

