فرمان من الخطيب بشأن صفقات الأهلي في يناير (تفاصيل)

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة طلب بعض مسؤولي قطاع كرة القدم الخروج إعلاميا لتوضيح أسباب تأخر الصفقات وتدعيمات الفريق.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن أكثر من مسؤول داخل قطاع الكرة بالأهلي طلب الخروج إعلاميا وشرح الموقف، ولكن الخطيب رفض الأمر وأكد أن الوقت الحالي وقت عمل فقط في موسم الانتقالات ولا مجال للحديث إعلاميا.

وأوضح أن هناك أمورا تحتاج إلى توضيح ولكن الخطيب يرفض هذا الأمر وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على من يتولى ملف الصفقات والتدعيمات.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، الثلاثاء قبل الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 4 نقاط المقاولون العرب - 4 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

يذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

على جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري كالتالي:

الأهلي أمام فاركو، كأس عاصمة مصر، السبت 10 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الطلائع، كأس عاصمة مصر، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

الأهلي أمام الطلائع، الدوري المصري، الإثنين 19 يناير 2026، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر.

