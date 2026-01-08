أمم أفريقيا، منتخب الكاميرون يطير إلى الرباط لمواجهة المغرب بربع النهائي

18 حجم الخط

​غادرت بعثة المنتخب الكاميروني، مدينة أكادير متوجهة صوب العاصمة الرباط، وذلك في إطار المرحلة النهائية من تحضيرات "الأسود غير المروّضة" لموقعة المرتقبة ضد المنتخب المغربي، في منافسات كأس أمم أفريقيا غدا الجمعة.

الكاميرون تستعد بقوة لمواجهة المغرب

​وقبل السفر، خاض المنتخب الكاميروني حصة تدريبية صباحية أخيرة بجامعة "أنزا"، ركز خلالها المدرب دافيد باجو على وضع اللمسات النهائية على النهج التكتيكي الذي سيعتمده في المباراة.

واستمرت الحصة التدريبية لنحو 70 دقيقة، شملت:

​الشق الدفاعي: تعزيز التغطية والرقابة اللصيقة لمواجهة مهارات المهاجمين المغاربة.

​الشق الهجومي: التدرب على التحولات السريعة واستغلال الكرات المرتدة.

​ركلات الجزاء: واصل الطاقم التقني تكثيف تدريبات ركلات الترجيح للثاني على التوالي، تحسبًا لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

​تأتي هذه التحركات وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى المنتخب الكاميروني للعودة بنتيجة إيجابية من قلب الرباط، مستفيدًا من المعسكر الإعدادي الذي خاضه في أجواء أكادير المثالية، قبل الدخول في الأجواء الرسمية للمباراة.

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

ويلتقي منتخب المغرب أمام الكاميرون، غدا الجمعة 9 يناير الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، 8 مساءً بتوقيت المغرب.

وحسم منتخب المغرب، تأهله إلى دور ربع النهائي، بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ 8، بعدما استطاع الفوز على جنوب أفريقيا، بنتيجة 2-1، في رابع مواجهات دور الـ 16.

