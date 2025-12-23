رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 مكرر (أ)، الصادر في 17 ديسمبر 2025، 3 قرارات جديدة لمجلس رئاسة الوزراء ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس، من المشروعات القومية، وإنشاء أفرع لجامعة القاهرة والإسكندرية في الإمارات وماليزيا، وإلغاء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لوزارة الداخلية.

-قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2025، باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وتكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بشأن هذه المشروعات وتصدر التراخيص اللازمة لها.

وهذه المشروعات كالآتي:

1- مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية).

2- مجمع السرفيس بمدينة السلام.

3- مجمع زهراء مدينة نصر (جنوب مجمع القضاء العسكري)

4- مجمع السرفيس بجوار نادى الشمس.

5- مجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة.

6- مجمع السرفيس بحدائق القبة.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4777 لسنة 2025، بإنشاء فروع الجامعات الآتية: (فرع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان- دولة الإمارات العربية، وفرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبو ظبى- دولة الإمارات العربية، وفرع لجامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا)

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4811 لسنة 2025، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2017، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 247 مترا مربعا بناحية قرية تفهنا العزب بمركز زفتى بمحافظة الغربية، لصالح وزارة الداخلية لإقامة نقطة شرطة.





