الخميس 08 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد سالم يطالب بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ماذا قال؟

دعا الإعلامي أحمد سالم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في إنقاذ حياة آلاف ممن هم على قيد الحياة.  

أحمد سالم يدعو للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة 

وكتب “سالم” قائلا: "ما تيجوا نتبرع بأعضائنا بعد الوفاة لإنقاذ حياة آلاف الأحياء وصدقة جارية على أرواحنا.. الأزهر وافق والقانون صدر من 2010 والدول العربية والإسلامية سبقتنا واحنا لسه مترددين". 

ولا يزال التبرع بالأعضاء من القضايا التي تثير جدلا فقهيا وقانونيا وعلميا وشعبيا رغم إعلان الأزهر الشريف موقفه منها في وقت سابق وكذلك صدور قانون في عام 2010 بهذا الشأن.

عقد قران أحمد سالم 

وكان الإعلامي أحمد سالم قد احتفل في شهر نوفمبر الماضي، بعقد قرانه وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وكان من أبرز الحضور الكاتب الصحفي خالد صلاح، وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، وعدد من أصدقاء العروسين.

ويقدم الإعلامي أحمد سالم برنامج التوك شو “كلمة أخيرة” على شاشة قناة ON، وكان يشغل في وقت سابق منصب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك.

وبرنامج "كلمة أخيرة" هو التوك شو الرئيسي على قناة "ON"، ويعرض من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساء، وهو برنامج يناقش العديد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والفنية، والثقافية، والرياضية، وكذلك القضايا المجتمعية والدينية.

