الإعلامي أحمد سالم يحتفل بعقد قرانه

احتفل اليوم الإعلامي أحمد سالم بعقد قرانه وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وكان من أبرز الحضور الكاتب الصحفي خالد صلاح، وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، وعدد من أصدقاء العروسين.

برنامج كلمة أخيرة

ويقدم الإعلامي أحمد سالم برنامج التوك شو “كلمة أخيرة” على شاشة قناة ON من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، وكان يشغل في وقت سابق منصب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك.

