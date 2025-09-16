موعد عرض برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامي أحمد سالم على قناة "ON"

تعرض قناة "ON" بداية من يوم السبت المقبل 20 سبتمبر، برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.



برنامج "كلمة أخيرة" هو التوك شو الرئيسي على قناة "ON"، ويعرض من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساء، وهو برنامج يناقش العديد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والفنية، والثقافية، والرياضية، وكذلك القضايا المجتمعية والدينية.

متابعات إخبارية يومية لأهم القضايا

وسيقدم البرنامج متابعات إخبارية يومية لأهم القضايا الدولية والإقليمية، والأحداث التي تشغل الشارع المصري، وستعتمد معالجات البرنامج للأمور الخيرية والجارية على نقاش يتضمن كل وجهات النظر، مع المسئولين وأطراف الموضوعات، والجهات المعنية، سواء من خلال المداخلات التليفونية أو اللقاءات عبر الفيديو، كل ذلك مع معادل بصري يوضح القصة.

كما يقدم البرنامج في الجزء الثاني منه وبعد المتابعة الإخبارية، فقرات حوارية، ومناظرات تليفزيونية، وتحقيقات مصورة، بتناول عميق، يكشف يعالج كل جوانب الملفات المهمة، ويطرح كل وجهات النظر.

ويعد الهدف الأهم للبرنامج هو تقديم إعلام متطور في الطرح بإيقاع سريع، وصورة مبهرة، تليق بالمشاهد المصري، ليكون القاسم المشترك في كل ما يطرحه دائمًا هو الرأي والرأي الآخر.

